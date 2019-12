Zaia: «Campagna choc contro le stragi»

IL BILANCIO

VENEZIA Aveva premesso: «Non chiedetemi niente del voto, fino all'ultimo giorno siamo qua per governare, non per fare campagna elettorale». Vabbè, ma la prossima primavera si ricandiderà per la terza volta alla guida della Regione Veneto o no? Luca Zaia ride: «Lascio che a farsi pubblicità siano gli altri, vedo tanti scaldarsi a bordo campo». E così, anche alla conferenza stampa di fine anno, nel salone nobile di Palazzo Balbi gremito, il presidente della Regione glissa, tace, svicola.

Parla di tutto. Di quel che lui e la sua squadra di assessori e dirigenti hanno fatto nel corso del 2019 e del lavoro che verrà. Elenca i temi andando a ritroso, dai disastri dell'acqua alta del 12 novembre (che non si è fatta mancare neanche l'antivigilia di Natale) ai grandi successi delle Olimpiadi e del riconoscimento Unesco alle Colline di Conegliano e Valdobbiadene, dal lavoro di ricostruzione del dopo Vaia all'approvazione del bilancio che anche per il 2020, per il decimo anno consecutivo, conferma il Veneto tax free, dall'emergenza Pfas («Siamo stati la prima Regione a muoversi, l'unica che garantisce zero sostanze perfluoroalchiliche nell'acqua»), fino ad annunciare novità sul fronte della sanità, che è un po' il suo pallino, delle infrastrutture, a partire dalla Pedemontana, e soprattutto della prevenzione degli incidenti stradali. Perché sono tanti, troppi i giovani morti in strada anche quest'anno. E, dopo averli ricordati chiamandoli, uno ad uno, per nome, annuncia una grande campagna choc sulla sicurezza stradale.

Non vuole, invece, dire una parola su quello che farà alle elezioni Regionali del prossimo anno. L'unica cosa che concede è che il Veneto chiederà al Governo l'election day: elezioni regionali ed elezioni amministrative lo stesso giorno. Se poi ci saranno anche le Politiche, chissà, forse si capiranno meglio le mosse del governatore.

VIDEO CON GAFFE

Il tradizionale incontro di fine anno (da segnalare l'assenza dei consiglieri regionali di opposizione, Pd e M5s non pervenuti) si apre con un video riassuntivo del 2019. Filmato con gaffe: quando tratta il tema dell'autonomia con l'omaggio al Capo dello Stato Sergio Mattarella, il ministro agli Affari regionali Boccia viene scambiato per il presidente di Confindustria: Vincenzo anziché Francesco. Tant'è, Zaia dall'esponente del governo giallo-rosso si aspetta un segnale subito dopo la verifica di maggioranza, quindi presumibilmente a metà gennaio: «Continueremo a trattare, ma non ad attendere. Se non avremo risposte siamo pronti ad adottare 23 progetti di legge, sui quali andremo a discutere in Corte Costituzionale, nel caso intasandola».

SICUREZZA STRADALE

E a proposito di annunci, Zaia annuncia l'avvio di una campagna choc sul fronte della sicurezza stradale. Perché sono troppi i morti sulle strade: il 46% aveva meno di 30 anni. L'iniziativa sarà lanciata il 30 dicembre a Spresiano, davanti alla discoteca Odissea, assieme al Silb, il sindacato dei locali da ballo: «Deve ripartire la stagione dell'educazione stradale, ma anche delle campagne choc, che pagano. E devono essere meno politicamente corrette. Non possiamo vedere ragazzi che si ammazzano o vengono ammazzati in strada». Colpa di droga e alcol? «Non solo, c'è anche disattenzione, spesso provocata dall'uso del telefonino mentre si è alla guida».

ESAMI DAL MEDICO

Sul fronte della sanità la novità è un accordo con i medici di medicina generale che, grazie a specifici apparecchi, potranno eseguire in ambulatorio elettrocardiogrammi ed ecografie. Subito dopo Natale, invece, la Regione presenterà uno studio sulla sanità privata veneta messa a confronto con quella italiana ed europea: «Vi posso anticipare che il budget dei privati in dieci anni è diminuito, altro che privatizzazione della sanità veneta».

DA MALO A BREGANZE

Non sarà aperto, invece, nelle prossime settimane un secondo piccolo tratto della Pedemontana, come era stato inizialmente previsto, bensì uno più grande, quello che va da Malo a Breganze, con quest'ultimo casello che diventerà operativo. Sul fronte infrastrutture resta in piedi il progetto di Zaia di una holding autostradale del Veneto o addirittura del Nordest, anche se il tentativo di far diventare Cav concessionaria a tutti gli effetti è naufragata a Roma: gli emendamenti della Lega alla legge di bilancio sono stati cestinati senza neanche portarli al voto.

Alda Vanzan

