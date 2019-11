Zaia: «Autonomia, venerdì sarà il D-day» Bertolissi: «Così si recupera il gap economico»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MESTRE «Venerdì 15, l'incontro tra Governo e Regioni sarà il D-Day' per l'Autonomia: si vedrà se si fa o meno». Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, parlando di autonomia a margine della presentazione del libro Autonomia, Regioni e prospettive del costituzionalista Mario Bertolissi, ieri al museo M9 a Mestre. «Non vogliamo far perdere tempo a nessuno - ha detto Zaia - Venerdì faremo la nostra proposta in base a quanto predisposto dalla nostra commissione trattante perché ci si metta subito al lavoro senza azzerare nulla....