Zaia: «A noi le sorgenti». De Monte: «Giù le mani»

TRIESTE «Sappada e i sappadini non sono merce di scambio». A dirlo è Isabella De Monte (in foto), eurodeputata friulana del Partito Democratico, in riferimento alle parole del governatore veneto Luca Zaia (Lega), che domenica nel Trevigiano aveva rivendicato le sorgenti del Piave in cambio della secessione di Sappada. «Il presidente Zaia indirizzi le sue mire espansionistiche altrove, non verso il Friuli», aggiunge l'esponente del Pd.Dopo che il distacco di Sappada dal Veneto e la sua annessione al Friuli Venezia Giulia sono diventati...