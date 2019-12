Zaia: 80 nuovi medici per i Pronto soccorso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANNUNCIOVENEZIA «In tempi brevissimi, massimo alcuni giorni, 80 nuovi medici verranno assunti dal sistema sanitario veneto per essere inseriti nei reparti di Pronto soccorso. La carenza di camici bianchi, non solo nell'emergenza-urgenza, è enorme - 56.000 in Italia, almeno 1.300 in Veneto - ma qui non stiamo con le mani in mano». È quanto ha annunciato il governatore del Veneto, Luca Zaia. «Tra mille difficoltà - ha detto - siamo riusciti a dare una importante boccata d'ossigeno a un punto nevralgico del nostro sistema di assistenza, a...