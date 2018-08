West Nile, i casi salgono a 132 Coletto: «Pronti a disinfestare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMETREVISO Sono 132 i casi di febbre del Nilo registrati in Veneto dall'inizio dell'estate ad oggi, ai quali devono essere aggiunti due di ieri a Treviso (uno è un 56enne che, primo in Veneto, non presenta altre patologie). Il virus di origine tropicale diffuso dalle zanzare, ormai endemico anche a queste latitudini, colpisce senza sosta. In una sola settimana ci sono stati 29 nuovi casi (inclusi i nuovi trevigiani). Tra tutte le persone contagiate, 41 hanno sviluppato problemi a livello neurologico: da meningiti a encefaliti. E sei...