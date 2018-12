CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLPAGO DEL MONTELLO (TREVISO) Ha fatto tutto il viaggio di andata Treviso-Bruxelles senza sapere di avere, nel marsupio, un coltello a serramanico con la lama lunga 8 centimetri. Quel che è peggio, però, non è che il cittadino in questione, Giovanni Libralato di Volpago del Montello, nel Trevigiano, si sia dimenticato di lasciare a casa quella che poteva essere, potenzialmente, un'arma, ma che a lui serve quando va a funghi o per lavorare il legno: a stupire è, invece, il fatto che l'oggetto sia sfuggito ai controlli. Non solo all'andata,...