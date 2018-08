Volo cancellato sostituito dal bus: undici ore di viaggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DISAVVENTURATREVISO A Brindisi erano attesi già nella serata di venerdì, meno di un'ora e mezza dopo essere partiti dall'aeroporto San Giuseppe di Treviso. Invece, a destinazione sono arrivati solo alle 8 di ieri, ma in pullman. L'inconsueta avventura è capitata ai passeggeri del volo Ryanair in partenza da Treviso alle 17,40 di venerdì e diretto a Brindisi. Quel volo, infatti, è stato cancellato per il maltempo ed è stato, per chi ha scelto l'alternativa, sostituito da un pullman che invece di un'ora e venti ne ha impiegate undici e...