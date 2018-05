«Vogliamo evitare l'uso di sostanze illecite»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UDINE «Abbiamo chiesto il provvedimento più blando possibile in quanto i fondi agricoli restano nella disponibilità di chi li gestisce. Non siamo contro l'agricoltura buona, che è un vanto di questa regione. Ma vogliamo evitare che continui l'inquinamento o l'uso di sostanze illecite». Il procuratore Antonio De Nicolo commenta così gli sviluppi dell'inchiesta sui neonicotinoidi che ha portato a sequestro di fondi agricoli in una dozzina di località, nei Comuni di Camino al Tagliamento, Basiliano, Bicinicco, Castions di Strada, Pocenia,...