Vogalonga record: 2300 barche. E il vento complica l'arrivo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA È stato un colpo d'occhio impressionante che ha riportato la città a una delle sue radici più autentiche: il remo. Ieri Venezia ha celebrato il rito della Vogalonga con migliaia di imbarcazioni . Alle 9 in Bacino di San Marco il tradizionale colpo di cannone ha dato il via agli 8.300 vogatori iscritti e alle 2.300 imbarcazioni di ogni tipo. Ingenti le misure di sicurezza, anche per garantire soccorso immediato nell'eventualità che qualcuno si capovolgesse con la barca. Una canoa si è rovesciata in zona Burano, ma gli occupanti...