Vitalizi regionali, nuovo ricorso degli ex

IL CASOVENEZIA Mentre infuriano le polemiche per l'imminente taglio dei vitalizi ai senatori, sulla scia di quanto già deciso per i deputati, un nuovo caso agita la politica veneta. Un gruppo di ex consiglieri regionali ha deciso di dare formale attuazione alla propria indignazione, presentando un ricorso al Tar contro il prelievo di solidarietà applicato agli assegni mensili: si tratta della seconda impugnazione sul tema, relativa al provvedimento in vigore per il triennio 2018-2020, dopo quella riguardante il 2015-2017, tuttora in attesa...