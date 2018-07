Vitalizi, la strategia e i dubbi degli ex

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAVENEZIA Hanno provato a contattare Montecitorio. Si sono attaccati al telefono. Hanno chiamato tutti i numeri possibili. Inutilmente. «Il sistema telefonico della Camera dei deputati è bloccato, non si riesce a parlare con nessuno», sbotta l'ex parlamentare Antonio Serena, tre legislature al Senato tra le file della Lega, poi una quarta alla Camera con An prima di passare al gruppo misto. Serena è uno dei dimenticati dai giornali, nel senso che negli elenchi ufficiosi pubblicati in questi giorni sul taglio dei vitalizi agli ex...