Vitalizi, gli ex consiglieri contro i tagli Ma il Palazzo resiste: voto il 28 maggio

L'AUDIZIONEVENEZIA La data è stata fissata ieri: 28 maggio. Quel giorno, con un voto che si annuncia con ogni probabilità trasversale e a suo modo storico, il Consiglio regionale approverà il progetto di legge che ricalcolerà in senso contributivo e con effetto retroattivo gli assegni vitalizi e di reversibilità. La manovra si tradurrà in un risparmio annuo stimato in circa 1,7 milioni di euro per le casse pubbliche, ma evidentemente anche in un discreto taglio agli emolumenti dei politici in pensione (o dei loro eredi), che difatti ieri...