Visite in nero, l'università sospende Litta per un anno

LA DECISIONEPADOVA Sospeso per un anno dall'attività di docenza e di ricerca, e dallo stipendio. È la pena comminata dall'Università di Padova al ginecologo Pietro Litta, 67 anni, suo dipendente indagato per peculato dopo la trasmissione tv Petrolio andata in onda su Rai 1 nel gennaio scorso. Il cattedratico padovano, allontanato sine die dall'Azienda ospedaliera, con la quale operava in convezione per prestare attività assistenziale, praticamente subito dopo lo scoppio del caso (tempo 4 giorni dopo la messa in onda della puntata...