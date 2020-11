L'INIZIATIVA

CONEGLIANO (TREVISO) Un museo a cielo aperto. Fatto di viti, colline, chiese antiche e borghi rurali. Dove va in scena il foliage naturale. Da amare e visitare in assoluta sicurezza. I dpcm non hanno ancora impedito lo spettacolo dal vivo della natura. E la Primavera del Prosecco si regola di conseguenza organizzando 11 itinerari dentro la bellezza nascosta delle colline Unesco. Tutti gratuiti, di media difficoltà e della durata di circa 2/3 ore ( necessaria la prenotazione al 334 293 6833 - promozione@primaveradelprosecco.it) con guida che racconterà i luoghi e la storia. Undici appuntamenti dedicati agli scorci più affascinanti delle Colline Patrimonio Unesco, in cui storia, natura e arte si fondono e confondono per dare vita ad esperienze suggestive ed uniche.

Un'idea per respirare, conoscere i tesori nascosti delle colline e cercare alternative agli assembramenti della città. Attrezzatura da trekking, fiato e un po' di gamba. Poi la curiosità di immergersi nel fascino delle Colline tra storie d'acqua e antichi cavalier, itinerari di spiritualità e tracce della Grande Guerra. Il carnet parte oggi (ore 9,30) con tappa a Corbanese frazione di Tarzo e piena zona d'eccellenza Unesco, in una passeggiata guidata di 3 ore nelle colline dorate Patrimonio Unesco, unendo natura e storia. Tre ore, livello dell'escursione medio e attrezzatura da trekking per visitare. Prosecco, Unesco e antichi cavalieri, Corbanese possiede due siti archeologici romano-medievali: uno, riferito al primo castello costruito sulla base di una torre romana precedente dalla famiglia nobile dei Da Corbanese; il secondo, riferito al Castelnuovo costruito, inglobando il primo, dai vassalli del Comune di Conegliano Marco e Buto Da Corbanese. Sabato 7 novembre (ore 14,30) è proposta una camminata tra le colline di Ogliano alla scoperta delle Ville Venete. Tappa nelle ville dei Gera e dei Giustinian e nella splendida villa Maresio. Itinerario di media difficoltà con partenza dalle chiesa di Ogliano e durata di 2 ore e mezza.

L'8 novembre passeggiata sulle colline di Refrontolo tra boschi, vigneti e coltivi nel paesaggio delle colline dichiarate patrimonio dell'Umanità, e tracce della Grande Guerra. Partenza alle 10 con ritrovo in Piazzale Vittorio Emanuele. Alle 15 è invece proposto l'itinerario ai luoghi dello spirito dell'antica pieve di San Pietro di Feletto (durata 2 ore). Archeologia industriale e spiritualità sono i temi della passeggiata di sabato 14 novembre (ore 14,30) a Follina, lungo il filo della lana e della storia (ritrovo sul Sagrato dell'Abbazia). Il borgo di Cison di Valmarino è protagonista dell'itinerario di domenica 15 (ore 10) alla scoperta di cavalieri, mugnai e scorpioni. Il borgo di Cison di Valmarino ha un cuore nobile di palazzi che racconta di quando fu la piccola capitale del Feudo dei Brandolini. A pochi passi portici, passaggi nascosti, ponti, muraglioni e le storie di acque e mugnai che per secoli hanno fatto vivere il paese. La passeggiata parte ai piedi del castello. Il percorso di trekking urbano si concluderà con una breve visita alla Mostra Sulle orme di Lorenzo Da Ponte allestita presso Palazzo Minucci.

Infine il 28 novembre alle 20 è proposta un'escursione sotto la luna sulle colline di Colbertaldo, con partenza dalla Chiesa Parrocchiale di Sant'Andrea per un cammino tra boschi e vigneti, luoghi ricchi di storia e ricordi della Grande Guerra. Si parte, muniti di torcia, dalla sede degli Alpini a Pra Fontana a Colbertaldo di Vidor.

