Vinitaly chiude sfiorando quota 130mila

LA RASSEGNAVERONA È un bilancio nel segno della qualità del business quello di Vinitaly, la quattro giorni alla Fiera di Verona di Salone internazionale del vino che ha chiuso ieri con 128mila visitatori da 143 Paesi. Per le oltre 4.380 aziende espositrici (130 in più dello scorso anno, sottolinea Veronafiere) a spingere il mercato per il vino italiano una sempre più ampia platea (+6%) di buyer internazionali che, in questa 52/a edizione, hanno raggiunto quota 32mila presenze. «Vinitaly 2018 ha confermato la vocazione di rassegna dedicata...