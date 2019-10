Ville venete, sì al cambio d'uso solo se il Comune non dice no

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA LEGGEVENEZIA I proprietari di ville venete, purché non vincolate dalla Soprintendenza, potranno cambiare la destinazione d'uso dei propri immobili senza passare per varianti al Prg o al Pat. Ma a una condizione: che i rispettivi Comuni siano favorevoli. È quanto prevede la nuova legge sul funzionamento dell'Irvv, l'Istituto regionale per le ville venete, approvato l'altra sera dal consiglio regionale del Veneto.Inizialmente la norma dava mano libera ai proprietari di circa duemila immobili (le ville venete in tutto sono quattromila, ma...