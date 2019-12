Vignetta sessista contro le animaliste, Berlato sotto accusa

IL CASO

VENEZIA Il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale del Veneto, il vicentino Sergio Berlato, peraltro prossimo a partire alla volta di Bruxelles come eurodeputato, è finito sotto accusa per una vignetta sessista pubblicata la notte di Natale su Facebook. Polemiche che avranno conseguenze legali: Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape), ha annunciato un esposto alla Procura di Roma per il reato di diffamazione anticipando che «potrà essere sottoscritto da tutte le donne che si sono sentite offese e diffamate» e augurandosi «che nelle prossime ore arrivino delle scuse da Fratelli d'Italia».

IL POST

Il post in questione è stato pubblicato da Berlato alle 00:13 della notte di Natale. La vignetta mostra una donna stesa sul lettino mentre il ginecologo la visita e le chiede se è da molto che non ha rapporti sessuali. Lei chiede il motivo di tale domanda e l'invito è a guardare lo schermo. Dove appare una ragnatela. «Dedico questa vignetta - scrive Berlato - a tutte le signorine animaliste e vegane che in questi giorni mi hanno fatto dono dei loro insulti e delle loro minacce, solo per il fatto che sono un appassionato Cacciatore». Il riferimento è a un post del 19 dicembre: «Ogni tanto è bene ritagliarsi un po' di tempo da dedicare alle proprie passioni», aveva scritto Berlato pubblicando la propria foto in tenuta da cacciatore, con mimetica e fucile. I commenti si erano divisi tra l'approvazione dei cacciatori e le critiche degli animalisti. In particolare l'esponente di Fratelli d'Italia aveva risposto già in quel post agli sberleffi di alcune donne pubblicando tra i commenti la vignetta della visita ginecologica. La notte di Natale ha poi dedicato la stessa vignetta alle animaliste e alle vegane. «Hanno abboccato!!!», ha poi commentato postando un'ottantina di faccine con le lacrime dalle risate.

LE REAZIONI

«Simili volgarità non dovrebbero appartenere al linguaggio di un rappresentante dello Stato - ha detto Sidoli - In quelle poche parole vi è racchiuso un razzismo viscerale contro tutto il genere femminile, costretto, indipendentemente da ciò di cui si occupa, a dover rendere conto della propria vita sessuale». A rivolgersi alla Meloni anche la deputata padovana Silvia Benedetti: «Il consigliere regionale Sergio Berlato dà sfoggio di uno dei più beceri e tristi senso dell'humour' in salsa maschilista. Giorgia Meloni cosa diciamo a costui?». (Al.Va.)

