Vigili urbani affittati ai privati «Definire servizi, tariffe e orari»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOVENEZIA Ben venga una riforma del settore, anche attraverso la collaborazione con i privati, ma bisogna che i Comuni ne regolamentino al più presto condizioni e modalità. Quegli stessi municipi che però lamentano ristrettezze di bilancio e di organico, tali da mettere in dubbio la possibilità di pagare le guardie giurate e dare in affitto i propri agenti. È improntata alla cautela la reazione di sindacalisti e sindaci al progetto di legge della Regione in materia di polizia locale e politiche di sicurezza, all'ordine del giorno...