Vietato morire a Sant'Erasmo: il cimitero è tutto esaurito

LA STORIAVENEZIA Sant'Erasmo, l'orto di Venezia. Seicentocinquanta abitanti - residente più, residente meno - nella parte nord della laguna. Dove chi muore non ha la certezza di venire sepolto nel cimitero dell'isola, semplicemente perché il camposanto è pieno.Ad oggi sono due i corpi di residenti di Sant'Erasmo morti nelle scorse settimane e ancora in attesa di una sepoltura nell'isola in cui hanno passato la vita e dove ora i parenti chiederebbero di avere una tomba su cui piangere. Tutto esaurito, invece. E nonostante siano passati...