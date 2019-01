Video e domande, le Mamme No Pfas incalzano Costa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTAVENEZIA All'olandese Carola Schouten: «Per i miei figli ho scelto il miglior pediatra, le migliori scuole, una sana alimentazione. E intanto davo da bere loro acqua avvelenata». Al britannico Michael Gove: «Quando escono dal rubinetto, gli interferenti endocrini non si sentono e non si vedono, ma nel mio corpo si sono trasformati in colite ulcerosa». Al lettone Kaspars Gerhards: «È stato violato il nostro corpo, la nostra salute, la nostra falda. Ora manca la fiducia verso chi ci doveva proteggere». Alla tedesca Svenja...