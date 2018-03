Vicenza, vertice del centrodestra Rucco: io corro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA In attesa che venga fissata la data delle elezioni - ieri si parlava del 10 giugno - il centrodestra veneto è alle prese con la scelta dei candidati sindaci. Il nodo principale è Vicenza, dove Forza Italia ha proposto l'avvocato Fabio Mantovani, salvo poi lanciarsi in un totonomi alternativo, dall'assessore regionale Elena Donazzan al segretario azzurro Matteo Tosetto. Oggi vertice regionale per decidere. Ma il centrodestra rischia di presentarsi al voto diviso: Francesco Rucco, avvocato, 44 anni, consigliere comunale di opposizione...