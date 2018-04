Vicenza, tutto il centrodestra con Rucco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DECISIONEVENEZIA A Vicenza Forza Italia fa un passo indietro e appoggia la candidatura a sindaco di Francesco Rucco, l'avvocato di 44 anni già capogruppo di Alleanza Nazionale, sui banchi del consiglio comunale dal 2003, in corsa ormai da alcuni mesi. È una decisione, quella ufficializzata ieri mattina in una conferenza stampa dal coordinatore azzurro Matteo Tosetto, che ricompatta il centrodestra: tutti uniti - FI, Lega, FdI, NcI - per tentare di riconquistare il municipio dopo i dieci anni del centrosinistra di Achille Variati. La...