Vicenza, grillini senza candidato Caos liste anche in altri Comuni

VERSO LE URNEVICENZA Il Movimento Cinque Stelle quasi sicuramente non avrà un proprio candidato nella corsa a sindaco di Vicenza, in vista delle amministrative del 10 giugno. Un clamoroso e inaspettato colpo di scena arrivato a poche ore dalla scadenza per la presentazione ufficiale delle liste, fissato alle 12 di oggi, ma che non è un caso isolato in Veneto, visto che nella stessa situazione di incertezza si trovano anche i grillini di Castelgomberto nel Vicentino e Piove di Sacco nel Padovano. Un problema di simbolo, dunque.LE FIRMEIl...