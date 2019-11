CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VICENZA È cominciata la battaglia per l'estromissione di alcune delle 210 parti civili dal processo Pfas. Al termine della seconda udienza preliminare, ieri il gup Roberto Venditti si è riservato fino al prossimo 20 gennaio di decidere sulle eccezioni formulate dagli avvocati dei 13 imputati. Le difese dei manager sostengono che, per i reati commessi dopo il 2006, il risarcimento del danno ambientale possa essere chiesto solo dal ministero dell'Ambiente. In questo modo si punta ad impedire la costituzione, ad esempio, del dicastero della...