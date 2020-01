Via l'obbligo del certificato dopo 5 giorni di malattia

VENEZIA Dopo cinque giorni di assenza da scuola per malattia, non ci sarà più l'obbligo di presentare il certificato medico. Lo prevedono le Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e sociali, approvate ieri a maggioranza dal Consiglio regionale (33 voti favorevoli, 14 contrari e 1 astenuto). In questo modo il Veneto si allinea alle altre Regioni che avevano già abolito la prescrizione, condividendo argomentazioni che sono state così illustrate nella relazione presentata dall'assessore Manuela Lanzarin: «Le più recenti conoscenze in materia di malattie infettive e la loro diffusione hanno evidenziato che il pericolo di contagio è massimo durante la fase di incubazione, cioè quella che precede la fase dei sintomi, mentre si riduce a livelli compatibili con la presenza in collettività passati i cinque giorni dall'esordio vero e proprio della malattia». Resta inteso che, in caso di patologie infettive per le quali sono necessarie misure di profilassi per esigenze di tutela della salute pubblica, rimane valida la previgente circolare del ministero della Salute.

Nella sua completezza, il nuovo testo (di cui in aula lo zaiano Fabrizio Boron è stato relatore e il Claudio Sinigaglia è stato correlatore) era mirato alla semplificazione e all'aggiornamento della normativa nell'area sanità e sociale. Fra le varie disposizioni, la Regione ha inserito le fattorie sociali nella programmazione sanitaria, riconoscendone l'importanza strategica nel terzo settore assistenziale. Plauso dal dem Graziano Azzalin e pure dai vertici di Coldiretti: «Il provvedimento colma un vuoto sulla legalità di alcuni servizi rivolti in particolare a soggetti deboli, svantaggiati, carcerati e diversamente abili». (a.pe.)

