Via al fermo pesca in Adriatico. Ma i croati restano liberi

IL PROVVEDIMENTOVENEZIA Adriatico, scatta oggi il fermo pesca. Ma solo per il mare italiano. In Croazia le barche vanno a caccia tranquillamente e l'effetto sarà - denuncia Coldiretti - che sulle tavole dei turisti in Veneto e Friuli Venezia Giulia finiranno quasi sempre pesci stranieri o surgelati.«Da Ancona a Trieste il fermo pesca per alcune specie (sogliole, triglie) e tipi di pesca scatterà da oggi al 6 settembre, una settimana in più rispetto al basso Adriatico - spiega Alessandro Faccioli, 53 anni, referente per il Veneto di...