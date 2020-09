UNIVERSITÀ

PADOVA Superato il primo test d'ingresso con le regole anti-Covid all'ateneo patavino. Quasi ottocento ragazzi e ragazze ieri hanno affrontato la prova di accesso alla facoltà di Medicina Veterinaria in Fiera a Padova. «Si è svolto tutto regolarmente dichiara Daniela Mapelli, prorettore alla Didattica , ora ci prepariamo alla sfida del test di Medicina dove sono attese oltre 3.500 persone. Ieri è stato occupato un unico padiglione, domani ne verranno utilizzati quattro. L'organizzazione è iniziata ad aprile, coinvolgiamo un numero più alto di personale tecnico rispetto a quanto già chiesto dal Ministero. I ragazzi si sono dimostrati motivati e collaborativi. Tanti si sono presentati in Fiera troppo presto, nonostante avessimo dato precise indicazioni sull'orario di arrivo scaglionato, in modo da evitare assembramenti. Tutti hanno comunque aspettato in maniera paziente e ordinata all'esterno dell'edificio».

GLI INGRESSI

L'esame si è svolto alle 12, ma i primi sono entrati poco dopo le nove. All'ingresso i candidati hanno dovuto igienizzarsi le mani e lasciare giacche e borse in guardaroba. Al banco di registrazione è richiesto un documento di identità e un'autocertificazione del buono stato di salute. Ad ogni iscritto spetta una precisa postazione per sostenere la prova. L'intera superficie del padiglione 7 è stata suddivisa in settori grazie ad una griglia disegnata sul pavimento. Ogni area raggruppa circa cento postazioni, affidate alla supervisione di sei persone tra personale tecnico e amministrativo.

Elisa Fais

