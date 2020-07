IL CASO

NIMIS (UDINE) Bufera dopo la pubblicazione sul web di due foto di Gabrio Vaccarin, consigliere comunale di Nimis (e già candidato sindaco del piccolo paese friulano nel 2016, con il sostegno di una civica e della lista di Fratelli d'Italia) con una divisa del periodo più buio della storia tedesca, in posa all'aperto e davanti a una foto di Hitler. Vaccarin, 54 anni, artigiano edile disoccupato, si difende: «Le foto risalgono al Carnevale di una decina di anni fa, quando non ricoprivo nessun incarico amministrativo. Adesso non lo rifarei. Farle circolare è stato un tentativo di vendetta personale», sostiene. Ma le reazioni politiche non si contano. Dal deputato di FdI Walter Rizzetto, che ricorda che il consigliere «non è iscritto al partito» e che gli hanno «chiesto di togliere immediatamente il nome di FdI al gruppo consiliare di Nimis», al segretario del Pd Fvg Cristiano Shaurli: «Non si fanno carnevalate in divisa da SS. Queste persone si vergognino, non sono degne di ricoprire nessun incarico istituzionale».

IL TRAVESTIMENTO

A sentire Vaccarin, tutto sarebbe nato da una pagina Facebook di dissenso interno, per così dire, alla destra, che ha pubblicato le immagini. «Sono sereno - dice -. Si tratta di un travestimento per il carnevale 2010 o 2011. Ora la pagina Fratelli d'Italia prov. di Udine-Liberi tesserati ha messo in rete quelle immagini e sto ricevendo insulti di ogni natura, anche minacce: c'è chi vuole per me piazzale Loreto. Ho tenuto gli screenshot e li porterò al maresciallo martedì. La foto davanti a Hitler è stata fatta in una casa privata di un allora amico a Carnevale, l'altra nel cortile di casa mia in pieno giorno: mezz'ora dopo sfilavamo per il paese e io non ero il solo con quella divisa dell'esercito tedesco». Certo, non tutti a Carnevale si vestono da nazista... «Può darsi che allora l'abbia fatto a cuor leggero, ma all'epoca non avevo nessun impegno in Comune». Ma è pentito? «Se avessi saputo i risvolti che avrebbe avuto la faccenda, non mi sarei mai messo in una situazione del genere. Adesso non lo rifarei. Lo ripeto: sono foto vecchie, sono stato il primo a chiamare i carabinieri e la Polizia. Ho avvisato anche il sindaco. Quella foto era saltata fuori anche durante la campagna elettorale: quando la gente non ha argomenti, approfitta di tutto per tirarti addosso fango. È stata una vigliaccata, un tentativo di vendetta personale», sostiene. Cosa pensa di Hitler? «Un pazzo visionario schizofrenico. Il nazismo fu la pagina più buia e sanguinaria della storia contemporanea».

Riccardo Prisciano, consigliere di FdI (ma in forte frizione con i vertici del partito) a Tarcento, nega che la pagina di Fb che ha pubblicato le foto e polemizzato con Vaccarin faccia riferimento a lui: «Non è una pagina mia, d'altronde quella foto come avrei potuto averla?». Prisciano sostiene che «il coordinatore provinciale (Gianni Candotto, ndr) sapeva da oltre due anni di quelle foto. Perché non lo ha espulso subito?». Ma Candotto smentisce: «Nego nel modo più assoluto di aver saputo di quelle foto. Vaccarin, poi, non è un nostro tesserato. Se lo fosse stato, avremmo valutato di prendere i provvedimenti del caso». Pure Rizzetto giura che «non ho mai visto prima quelle foto . Quando è stato candidato non ero coordinatore regionale. Sembra si tratti davvero di una foto di Carnevale di qualche anno fa. Ma ciò non toglie che io nemmeno a carnevale vestirei con quella divisa».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

