CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VERSO LE URNEVENEZIA Alle elezioni del 10 giugno, il Movimento 5 Stelle si presenterà solo in 11 dei 46 Comuni al voto in Veneto, rinunciando fra l'altro alla corsa nel più popoloso e cioè a Vicenza. Questa almeno è la fotografia scattata a mezzogiorno di ieri: entro la scadenza, a Palazzo Trissino formalmente la lista è stata depositata lo stesso, ma senza la certificazione del M5s e dunque senza la possibilità di utilizzarne simbolo e denominazione, anche se la commissione elettorale ha concesso una deroga fino a martedì mattina per...