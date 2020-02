VERSO LE REGIONALI

VENEZIA Carlo Calenda arriva in Veneto con un'apertura al candidato governatore del centrosinistra. «Incontrerò Arturo Lorenzoni», ha annunciato ieri il leader di Azione a Radio Cafè, alla vigilia del mini-tour che lo vede oggi a Padova e domani a Verona. I suoi minimizzano («ha fatto solo un gesto di cortesia, questo è il suo modo di vedere la politica»), ma il Partito Democratico spera in una ricucitura dello strappo: «Lo schema largo continua a rimanere la scelta giusta per non dare vantaggio agli avversari», dice il segretario Alessandro Bisato.

IL DIALOGO

Calenda mostra disponibilità al dialogo con Lorenzoni, portacolori dell'area civica Il Veneto che Vogliamo, su cui una settimana fa ha fatto sintesi anche il Pd. «Non avrà l'appoggio dei Cinquestelle, che per noi è un limite assoluto ha detto l'europarlamentare, a proposito dell'attuale vicesindaco di Padova quindi dal nostro punto di vista la nostra valutazione sarà solo di merito. Bisogna capire qual è il programma di Arturo Lorenzoni, che cosa vuole fare e faremo questa valutazione, liberi di decidere sulla base della qualità del candidato. Vedremo se i temi, i programmi e le idee di Lorenzoni piacciono anche ai miei uomini sul territorio veneto. Non è che Azione sia una dittatura, lo decidiamo assieme. Faremo una valutazione molto trasparente e poi decideremo».

LE REAZIONI

Conferma il suo referente veneto Federico Vantini: «Ci confronteremo con la base e con il territorio». Il veronese però è cauto sulla scelta del candidato presidente: «Abbiamo una dimensione tale da permetterci di avere più di un nome in testa. Vogliamo essere protagonisti, raggruppando il mondo liberale, riformista e socialdemocratico che altri non riescono a rappresentare». Secondo il dem Bisato, invece, le convergenze ci sono: «Sui temi non ci sono sostanziali differenze e Lorenzoni è un moderato e un cattolico con grande attenzione all'ambiente. Crediamo che chi ha a cuore la produzione e le infrastrutture non possa che ricercare un sano bilanciamento tra il progresso e la qualità del vivere».

I PENTASTELLATI

Intanto ieri sera per il Movimento 5 Stelle si è chiusa la prima fase delle votazioni online , quella per le liste dei consiglieri. Ora toccherà agli aspiranti governatori. Una volta chiuse le urne di Rousseau, i candidati saranno presentati domenica 1° marzo a Selvazzano Dentro, in occasione di una riunione dedicata alle Regionali. «Sul tema è in corso un dibattito interno e, dopo gli incontri avuti tra i portavoce dei diversi livelli istituzionali, è indispensabile confrontarci con tutti coloro che compongono il M5s in Veneto», affermano i facilitatori Antonio Codemo e Cristina Manes.

Angela Pederiva

