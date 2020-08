VERSO LE ELEZIONI

VENEZIA Ultime ventiquattr'ore di lavoro per chiudere le liste per le elezioni regionali in Veneto. Sia in casa della Lega che di Fratelli d'Italia ieri doveva essere la giornata decisiva. Quella, cioè, dell'ufficializzazione delle candidature. Ma questo non si è verificato: «Stiamo solo controllando la regolarità dei documenti», si sono limitati a osservare in casa leghista. «Ci sono ancora dei problemini sui territori», hanno ammesso i Fratelli di Giorgia Meloni. Poco male, tempo per decidere ce n'è. In base a quanto previsto dalla legge, infatti, le liste vanno presentate domani, venerdì, dalle 8 alle 20 e dopodomani, sabato, dalle 8 a mezzogiorno. La maggior parte dei partiti, in primis quelli del centrosinistra, ha già composto le liste. Alcuni movimenti, come quello dell'autonomista ex dem Simonetta Rubinato, sono alle prese con la raccolta delle firme, condizione necessaria per avere poi dei candidati. Ma i riflettori sono puntati sui due principali blocchi del centrodestra: la Lega (anzi, la Lista Zaia Presidente e poi la Lega) e Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni, infatti, punta a fare man bassa di preferenze e una delle piazze più combattute sarà da un lato Verona, con il duello tra l'esponente storico della destra Massimo Giorgetti e il centrista Stefano Casali; e dall'altra Vicenza, dove l'assessore uscente Elena Donazzan punta ad avere il record di preferenze nonostante il compagno di partito Sergio Berlato, ora a Bruxelles, abbia cercato di dirottare le preferenze dei cacciatori sul proprio genero Vincenzo Forte. Ma, appunto, bisogna vedere come saranno fatte le liste, se ci saranno dei capilista, se sarà osservato il rigoroso ordine alfabetico. I rumors di Palazzo Ferro Fini riferiscono anche di problemini in casa della Lega: a Verona, soprattutto, la decisione di sostituire Alessandro Montagnoli, travolto dallo scandalo del bonus Inps, con l'assessore del capoluogo scaligero Luca Zanotto, a ieri sera veniva data ancora per traballante.

LA PROPAGANDA

Una volta presentate le liste potrà iniziare la campagna elettorale vera e propria. Il governatore leghista ha scelto lo slogan: Zaia. L'impegno continua. Pare, tra l'altro, che il presidente della Regione si sia deciso a fare una presentazione di tutti i suoi 165 candidati consiglieri, contando la lista della Lega, quella di Zaia Presidente e quella degli amministratori che si chiamerà Lista Veneta Autonomia L.V.R.. L'evento, pur con tutte le regole da rispettare quanto al distanziamento sociale dovrebbe tenersi a fine mese.

E in Veneto arriverà anche il Capitano, che ieri ha dato per certa la vittoria non solo in Veneto, ma anche in Liguria: «In Liguria e Veneto si rivince a prescindere da quello che fanno gli altri - ha detto Matteo Salvini -. Il fatto che Italia Viva non stia nella alleanza qui in Liguria è una dimostrazione che anche nella stessa sinistra non credono nel loro progetto». E ancora: «Il Pd e i 5Stelle litigano a Roma e non potranno che litigare anche a livello locale, ma gli elettori premieranno la coerenza e puniranno il poltronismo. Questo Governo ha i mesi contati. PD e 5Stelle alleati? Ne batteremo due al posto di uno. Possono allearsi anche con i marziani, vinceremo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA