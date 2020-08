VERSO LE ELEZIONI

VENEZIA E dieci. Dopo il signore della Lega Luca Zaia, dopo Arturo Lorenzoni per il centrosinistra ed Enrico Cappelletti per il M5s, dopo Antonio Guadagnini del Partito dei Veneti e la renziana Daniela Sbrollini, dopo il comunista Paolo Benvegnù, dopo l'ambientalista ex pentastellata Patrizia Bartelle, dopo l'ex dem votata alla causa dell'autonomia Simonetta Rubinato e pure il medico veterinario Paolo Girotto per il Movimento 3V-Vaccini Vogliamo verità, ecco il decimo candidato alla presidenza della Regione del Veneto: è Ivano Spano, alla guida di Indipendenza Noi Veneto - Autonomie Ambiente. Si tratta dello stesso movimento indipendentista che cinque anni fa, alle elezioni regionali del 2015, aveva sostenuto la candidatura a presidente della Regione di Luca Zaia, eleggendo come consigliere Antonio Guadagnini. Si sa come è andata a finire: Guadagnini poco dopo l'elezione ha cambiato nome, da Indipendenza Noi Veneto a Siamo Veneto, ha avuto la carica di consigliere segretario come componente di maggioranza, ma non si è mai preoccupato di esternare la propria posizione indipendentista e autonoma. E anche il tentativo di riunire in un'unica formazione politica le voci venetiste è ben presto naufragato: è vero che è nato il Partito dei Veneti, ma non può certo dirsi esaustivo. E il fatto che Indipendenza Noi Veneto alla fine si sia staccata e presenti un proprio candidato governatore, la dice lunga: i venetisti al momento confermano di essere una galassia destinata alla diaspora.

LA PRESENTAZIONE

La candidatura di Ivano Spano sarà presentata oggi a Padova (ore 11.30, Caffè Pedrocchi). Trevigiano di Mogliano Veneto, dove è stato assessore, già responsabile dell'Ufficio studi e ricerca del sindacato Cisl di Treviso e di quello regionale veneto, Spano è docente senior all'Università di Padova. «Il professore Ivano Spano - sottolinea lo staff di Indipendenza Noi Veneto - non vuole fare politica perché necessita della politica per vivere, ma si presta alla politica con spirito di servizio, con una base personale che sotto l'aspetto della meritocrazia non ha nulla da invidiare a nessun altro candidato alla presidenza della Regione Veneto».

STALLO

In casa della Lega c'è attesa per la formazione delle liste dopo che il vicepresidente della Regione del Veneto Gianluca Forcolin, il presidente della Prima commissione Alessandro Montagnoli e il vicecapogruppo a Palazzo Ferro Fini Riccardo Barbisan, coinvolti nello scandalo del bonus Inps, sono stati esclusi dalla prossima competizione elettorale. Va detto che Forcolin e Barbisan hanno rinunciato autonomamente alla ricandidatura, ma le tre caselle che improvvisamente si sono svuotate hanno creato un bel po' di problemi alla Lega tra aspirazioni e attese in seno al Carroccio.

LE CASELLE

Il Carroccio ha due problemi. Il primo è che la lista della Lega non deve essere sguarnita, tant'è che l'input arrivato dal segretario federale Matteo Salvini è di candidare tutti i big nella lista del partito. Quelli che cinque anni fa erano stati eletti nella lista Zaia Presidente, come Nicola Finco, divenuto poi capogruppo del Carroccio, devono quindi traslocare. Il secondo problema riguarda la vicenda dei tre eletti che hanno chiesto o ottenuto il bonus dell'Inps destinato alle partite Iva. E quindi, a una settimana dalla presentazione delle liste, si pone il problema della sostituzione di Forcolin, Montagnoli e Barbisan junior. A Verona il problema sarebbe stato risolto: al posto di Montagnoli, verrebbe candidato in lista Lega Maurizio De Lorenzi, attuale commissario della sezione di Legnago. De Lorenzi non è un volto nuovo della Lega: iscritto al movimento dal 1992, è stato dal 2010 al 2014 consigliere provinciale a Verona e dal 2009 al 2014 assessore allo Sport a Legnago.

Risolta anche la partita a Treviso: al posto di Riccardo Barbisan, sarà candidato Cristian Schiavon, attuale assessore al Bilancio del Comune di Treviso. La Lega trevigiana, quindi, dividerà le proprie preferenze tra l'assessore regionale al Turismo Federico Caner e l'uomo del sindaco Mario Conte.

I DILEMMI

Tutta da decidere, invece, la sostituzione di Gianluca Forcolin, il vicepresidente e assessore al Bilancio della Regione che dopo il caso del bonus Inps si è dimesso da tutte le cariche, compresa quella di consigliere regionale. In lista Lega a Venezia dovevano esserci Gianluca Forcolin e Alberto Semenzato; ora, al posto di Forcolin, la scelta va tra Massimo Sensini, ex sindaco di Fossalta di Piave e Pier Paolo Del Turco, vicino all'ex vice di Luca Zaia.

Alda Vanzan

