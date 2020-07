VERSO LE ELEZIONI

VENEZIA Dopo dieci anni, i Verdi tornano in Consiglio regionale. L'ultimo esponente ambientalista era stato Gianfranco Bettin, eletto nell'ottava legislatura, ma ora c'è Cristina Guarda, diventata consigliera regionale nel 2015 con la lista Alessandra Moretti Presidente (poi diventata Civica per il Veneto) e da ieri confluita nel gruppo Misto, a nome della componente ecologista che fa riferimento all'European Green Party. «Bene, cura del prossimo, valorizzazione dei giovani e della famiglia»: con questi propositi la vicentina ha annunciato la sua ricandidatura, in una lista della coalizione di centrosinistra che sosterrà l'aspirante presidente Arturo Lorenzoni.

LA POLEMICA

La novità è stata comunicata all'apertura dei lavori in aula, quand'è stata salutata da un applauso trasversale dell'assemblea legislativa. Il presidente Roberto Ciambetti ha così colto l'occasione per ricordare ai colleghi che la prossima settimana scadrà il termine per il cambio di casacca. «Invito poi i capigruppo a tenersi liberi per il 18 agosto ha aggiunto il leghista perché tre giorni prima del deposito delle liste sarà bene che forniamo alla Corte d'Appello la fotografia della composizione uscente».

I gruppi politici organizzati, e già presenti nel parlamentino veneto, non hanno l'obbligo di raccogliere le firme per poter partecipare alle Regionali. Per gli altri, invece, il decreto Elezioni prevede che il numero delle sottoscrizioni sia ridotto a un terzo, a causa dell'emergenza Covid. Un tema su cui l'associazione Veneto Vivo, presieduta da Simonetta Rubinato, torna ad accendere la polemica, accusando proprio Ciambetti di non voler recepire la legge nazionale. «Un'operazione di vera casta, una ferita grave alla democrazia afferma l'attivista Corrado Poli poiché impedisce a nuove realtà politiche di farsi scegliere dai cittadini per rappresentarli democraticamente nelle istituzioni. Ciambetti ha il dovere di convocare subito una seduta del Consiglio a cui i lautamente pagati consiglieri regionali sono tenuti a partecipare per porre rimedio a questa violazione dei principi democratici».

LA SCELTA

Tornano invece ai Verdi, che appunto non avranno questo problema, la svolta di Guarda è stata apprezzata dalle portavoce regionale Luana Zanella e nazionale Elena Grandi come «una scelta coraggiosa, ambiziosa e densa di speranza». Da parte sua, la 30enne imprenditrice agricola ha promesso impegno: «Non posso accontentarmi di denunciare. Non posso proporre soluzioni per i veneti e vederle affondare insieme a tutti i buoni propositi, a causa della pigrizia o di diverse priorità politiche, alle volte abitudinarie o clientelari. Far parte di Europa Verde significa a cascata lavorare degnamente per la tutela della salute e dei suoi servizi, delle famiglie e del loro diritto a guardare con speranza al futuro».

A.Pe.

