VERSO LE ELEZIONI

VENEZIA Che bisogno c'è di firmare un documento, benché scritto dal governatore Luca Zaia, se si è già data ampia prova di sostenere l'autonomia del Veneto? È questo che, in sostanza, dice Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, che proprio in terra veneta rassicura gli alleati: sull'autonomia il suo partito c'è. Ciò nonostante, sulla firma attesa e pretesa dai leghisti, glissa: non dice che non firmerà, ma neanche che firmerà. Però si è sentita con Zaia: «Noi abbiamo una parola sola, Fratelli d'Italia è una garanzia per l'autonomia dei veneti». Basterà ai leghisti?

A Bovolone per un flashmob in difesa degli agricoltori, attorniata da tutti i colonnelli del partito, dal coordinatore Luca De Carlo al vicepresidente del consiglio regionale Massimo Giorgetti, Giorgia Meloni dice sostanzialmente due cose: la prima è che la corsa in Regione sarà unitaria, non ci saranno strappi, Fdi sosterrà lealmente Zaia; la seconda è che l'autonomia al Veneto non l'hanno data né il precedente governo gialloverde (dove appunto c'era la Lega di Salvini) né l'attuale giallorosso, ma potrà arrivare solo da un esecutivo di centrodestra di cui farà ovviamente parte FdI.

LA COALIZIONE

«Noi non abbiamo un nostro candidato per il Veneto - dice Meloni - Noi siamo saldamente nella coalizione di Luca Zaia, il presidente ha ottimamente lavorato, il centrodestra è compatto su tutto il territorio nazionale. Penso che non ci saranno problemi a far continuare questa opera a Zaia, al centrodestra e a FdI per i prossimi cinque anni. Noi ci siamo, con la nostra crescita, con la nostra attenzione ai bisogni dei veneti e degli italiani e ovviamente con le nostre specificità».

E l'autonomia? «Non ci sono problemi su questo - scandisce Meloni -, io francamente non ho compreso le polemiche: siamo un partito sul quale, come si sa, si può sempre contare perché abbiamo una parola sola e noi abbiamo già sottoscritto fior fiore di programmi e di impegni che prevedevano l'autonomia. Su questo - l'ho ribadito a Luca Zaia, l'ho sentito anche stamattina (ieri, ndr), l'ho ribadito a Salvini - non ci sono problemi. E, ripeto, si sa che su di noi si può sempre contare perché abbiamo una parola sola».

IL DOCUMENTO

Ma la Lega chiede la firma del documento scritto da Zaia: lo firmerà? «Noi abbiamo già firmato fior fiore di programmi che prevedevano l'autonomia. Non è che se l'autonomia oggi non c'è in Veneto è perché Fratelli d'Italia si sia da qualche parte opposta: l'autonomia non c'è perché non c'è stato finora un governo che l'avesse come priorità e come obiettivo del proprio lavoro. L'unico governo che può garantirla è un governo compatto di centrodestra del quale, ovviamente, Fratelli d'Italia farebbe parte. Quindi noi siamo semmai una garanzia per l'autonomia dei veneti».

LA TRATTATIVA

Ma è vero che FdI ha chiesto in cambio il presidenzialismo? «Le questioni non si pongono mai così - risponde Meloni -, non c'è bisogno di firmare su questi temi assegni in bianco né di mettere delle condizioni. Ogni partito chiaramente ha le sue battaglie prioritarie, noi abbiamo sposato qui la battaglia autonomista che era prioritaria per la Lega, ma abbiamo una battaglia che consideriamo ugualmente importante anche per i veneti che è di avere, oltre a un governo e a un'autonomia forte a livello regionale, un governo centrale efficace ed efficiente. E questo si fa con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, del capo del governo, con il presidenzialismo, cioè con un rapporto diretto tra i cittadini e il governo».

LE SUPPLETIVE

La leader di Fratelli d'Italia ha poi confermato che sarà il coordinatore veneto Luca De Carlo il candidato alle elezioni suppletive per coprire il posto al Senato lasciato libero dal veronese Stefano Bertacco, morto lo scorso giugno. Per il bellunese De Carlo, dichiarato decaduto dalla Camera dei deputati dopo un riconteggio dei voti, si profila dunque il ritorno in Parlamento: non più a Montecitorio, ma a Palazzo Madama.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA