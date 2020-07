VERSO LE ELEZIONI

PADOVA «Scusate, Arturo dov'è?». Alle 12.30 spaccate, prima di prendere la parola per annunciare il delicato rimpasto di giunta, il sindaco Giordani si rivolge ai suoi collaboratori. «Sapete dirmi se Arturo arriva?». No, Lorenzoni non arriverà perché è impegnato con un appuntamento elettorale a Verona, ma nel giorno in cui il Comune di Padova ufficializza la sua successione il candidato governatore del centrosinistra è comunque presente in ogni discorso. «Per noi continuerà ad essere un punto di riferimento» assicura lo stesso Sergio Giordani. «Ascolterò con piacere i suoi consigli» sorride il nuovo assessore Andrea Ragona. «Si è comportato in modo leale ed è una persona che stimo» gli fa eco il nuovo vicesindaco Andrea Micalizzi. Lorenzoni non c'è, ma è come se ci fosse. «Continuerà ad essere uno di noi» ripetono in coro i colleghi di giunta, provando anche a sanare le crepe in maggioranza provocate da un rimpasto colmo di tensioni.

LE TRATTATIVE

Le manovre politiche sono durate tre mesi, ma da oggi sono ufficialmente acqua passata. L'effetto-domino provocato dall'uscita di Lorenzoni comporta la scelta di un nuovo assessore, la nomina di un nuovo vicesindaco e la redistribuzione di 11 deleghe. Con questo disegno Giordani punta a navigare con il vento a favore fino alla scadenza elettorale del 2022 ma non è mistero che il sindaco stia già guardando anche oltre: ogni giorno che passa prende sempre più forza l'ipotesi di una sua ricandidatura.

LE SCELTE

Andrea Ragona, trentottenne originario di Bolzano, è il nuovo assessore che raccoglie le due deleghe pesanti di Lorenzoni: urbanistica e mobilità. Spetterà a lui portare a termine il progetto della nuova linea del tram di Padova. Proposto come assessore da Coalizione Civica, è cresciuto politicamente nei movimenti studenteschi e nelle file di Legambiente. Si è appena dimesso da presidente di Busitalia, la società partecipata di Comune e Ferrovie dello Stato che gestisce il trasporto pubblico a Padova e Rovigo.

Il nuovo vicesindaco è invece Andrea Micalizzi, assessore del Pd in grado di raccogliere più preferenze di tutti all'ultima tornata elettorale: 1.185. Ha iniziato a fare politica a 22 anni seguendo le vicende dell'ex Bronx di via Anelli, ora che di anni ne ha appena compiuti il doppio (44 giovedì scorso) ha potuto scartare il regalo più gradito: la promozione a numero due del municipio. Forte del suo bacino di voti è stato a lungo in lizza per un posto nella lista del Pd in vista delle prossime elezioni regionali, ma alla fine ha scelto di rimanere a Padova.

LE CONSEGUENZE

Il rimpasto porta con sé altri tre elementi interessanti. Il primo riguarda l'assessore allo Sport Diego Bonavina, ex calciatore professionista con un lungo trascorso con la maglia del Treviso, che riceve dal sindaco anche la delega alla Sicurezza. La seconda novità da sottolineare è la scelta di Giordani di tenere per sé una specifica delega alla gara sul trasporto pubblico. Sarebbe spettata al nuovo assessore Ragona, ma vista la sua precedente esperienza da presidente di Busitalia il sindaco ha preferito evitargli imbarazzi. Proprio in Busitalia, infine, è stato nominato presidente ad interim l'avvocato Guido Santocono, già direttore degli Affari legali della stessa azienda di trasporti. È il fratello del presidente della Camera di commercio di Padova.

L'OBIETTIVO

La nuova squadra è fatta, Lorenzoni è già in piena campagna elettorale e Giordani guarda avanti: «Il Covid mi preoccupa, ma intanto io sogno di disegnare la Padova del 2030. In autunno riunirò maggioranza, opposizione, imprenditori, commercianti, Curia e università. Tutte le intelligenze di Padova dovranno contribuire ad un grande piano di rilancio. Avevamo 1,7 milioni di turisti all'anno e dobbiamo tornare ad averli».

Gabriele Pipia

