VERSO IL VOTO

VENEZIA La decima legislatura del Veneto terminerà di fatto la prossima settimana. Fissando l'election day per il 20 e il 21 settembre, ieri notte il Consiglio dei ministri ha stabilito anche la scadenza delle attività nell'aula di Palazzo Ferro Fini. Il presidente Roberto Ciambetti ha infatti convocato le ultime due sedute per il 20 e il 21 luglio, dopodiché potranno cominciare le vacanze, o meglio la campagna elettorale.

I TEMI

L'ordine del giorno non è ancora stato ufficializzato. L'ufficio di presidenza e la conferenza dei capigruppo hanno però concordato di posizionare i lavori nel pomeriggio di lunedì e nella mattinata di martedì, per dare compimento agli argomenti affrontati in questi giorni dalle commissioni. Pare così di capire che la consiliatura potrà concludersi trattando temi quali il rendiconto (che è stato licenziato ieri), la modifica della legge sul diritto al lavoro delle persone disabili, l'utilizzo dei fondi europei, il riconoscimento della transumanza come patrimonio mondiale dell'umanità, le nomine in alcune società partecipate. Da tempo si trascinano anche numerose interrogazioni, ma chissà se troveranno risposta, visti i ritardi accumulati da Palazzo Balbi.

IL BILANCIO

Per quanto riguarda il bilancio 2019, la commissione l'ha approvato a maggioranza, dopo il parere favorevole espresso dal collegio dei revisori, seguito al giudizio di parifica formulato la scorsa settimana dalla Corte dei Conti. Relatore in aula sarà il leghista Alessandro Montagnoli, correlatore il dem Stefano Fracasso. In commissione Cultura è stato invece presentato il programma delle iniziative per promuovere la conoscenza della Shoah.

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA