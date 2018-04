CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VERONA Sembra ormai certo che i due leader, della Lega Matteo Salvini e, del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio passeranno a Vinitaly, domani, giorno di apertura del Salone del vino. Si tratta di due visite fuori programma e in orari comunque diversi tra loro. Ma la fiera del vino potrebbe offrire l'occasione di un incontro informale tra i due politici nel pieno delle trattative per la formazione del governo. Matteo Salvini dovrebbe giungere in fiera la mattina, prima ancora dell'avvio ufficiale dei lavori che avverrà alla presenza del...