VERONA «Il nostro collega è stremato e soprattutto molto scosso per quanto accaduto». Non fanno sapere altro i vigili del fuoco di Verona, anche perché ieri, per ore sono stati impegnati sulla nuova emergenza legata alla piena dell'Adige, poi passata verso le 13 senza problemi. Quello che è certo è che ha rischiato la vita Danilo Marino, il vigile del fuoco scaligero che si è gettato nella acque già tumultuose dell'Adige per cercare di salvare la vita ad un giovane che, poco dopo le 21,30 di domenica, all'altezza di Ponte Pietra nel cuore di Verona, si era lasciato cadere nel fiume. Un atto di coraggio che il pompiere, del nucleo soccorso acquatico, ha rischiato di pagare caro: era, infatti, riuscito a raggiungere il giovane, un rumeno, e a trattenerlo per una decina di minuti. Ma il ragazzo ha reagito colpendo il vigile del fuoco, nel tentativo di svincolarsi dalla presa e portare a compimento il suo gesto estremo, trascinandolo più volte sott'acqua. Fino a quando nella colluttazione non si è sganciata la corda di sicurezza tenuta dalla squadra dei pompieri che operava da terra, con il pompiere che è rimasto così in balia della forte corrente, recuperato dai colleghi solo alle 2,15 della notte, in buone condizioni di salute, a Zevio, sedici chilometri a valle da dove si era tuffato. Curato per una leggera ipotermia è stato dimesso nella mattina dall'ospedale di Borgo Trento. «Ho sentito Danilo per assicurarmi che stesse bene a seguito di questa disavventura. Toccante sentire dalla sua viva voce quanto sia risultato determinante l'addestramento pratico svolto proprio per far fronte a simili situazioni», dichiara in una nota il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia: «Danilo Marino ha potuto contare sulla sua professionalità e sulla forte determinazione. Ad accompagnarlo in questa improvvisa lotta per la sopravvivenza il pensiero dei suoi cari e il suono costante delle sirene dei colleghi che lo hanno cercato per ore. Un lieto fine per lui, mentre sono tuttora in corso con ogni mezzo le ricerche dell'uomo caduto nell'Adige, che si era divincolato sottraendosi al soccorso che gli veniva offerto».

Una notte tremenda per i vigili del fuoco scaligeri, già sotto pressione ancora da domenica 23 agosto, quanto Verona è stata letteralmente devastata da un tromba d'aria con bombe d'acqua e grandine (solo in questo weekend più di 350 gli interventi nel Veronese). Poco dopo, infatti, alle 23.30 circa, una seconda persona è caduta, anche questa sembra per un gesto volontario, nell'Adige dal ponte di San Pancrazio, in un punto in cui le rapide e la corrente non hanno consentito il recupero nonostante l'intervento immediato di più squadre di pompieri che hanno operato anche a bordo di gommoni. Le ricerche delle due persone disperse, ieri sera, erano ancora in corso con l'ausilio di droni e del nucleo sommozzatori.

RIAPERTA L'AUTOBRENNERO

Questo, mentre in città e in provincia, i colleghi e gli uomini della Protezione civile erano alle prese con la piena dell'Adige. Il fiume, esondato domenica sera ad Egna provocando la chiusura dell'Autostrada del Brennero (riaperta solo alle 7 del mattino) e della linea ferroviaria (riattivata dalle 10,30 fra Trento Roncafort e Mezzocorona e fra Bressanone e Ponte Gardena, e che sta gradualmente tornando alla normalità), minacciava infatti sia Verona che diversi paesi sul suo percorso: da Pescantina e Bussolengo, dove i sindaci dei due paesi hanno disposto la chiusura di due ponti sull'Adige; fino a Zevio e Ronco all'Adige, dove si sono dovute evacuare una ventina di famiglie che abitano nelle zone golenali che già al mattino si stavano riempendo d'acqua. Alla fine, la piena dell'Adige è passata come previsto poco prima delle 13 a Verona, con il fiume che ha toccato un massimo di 1,66 metri sopra il livello di guardia, un valore decisamente inferiore a quello registrato nel 2018 quando toccò i due metri e che costrinse all'apertura della galleria Adige-Garda. Tutti i ponti della città scaligera sono rimasti aperti con Protezione civile e Polizia locale impegnati più che altro a contenere la folla di curiosi. A Legnago, invece, l'ondata di piena è passata poco prima delle 17,30. Anche qui senza pericoli.

Massimo Rossignati

