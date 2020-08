TRASPORTI

PADOVA Per una volta non è una questione di soldi. Quelli ci sono, tra piani triennali e recovery fund, ha assicurato ieri a Padova e a Verona il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli. Ma bisogna fare presto. Perché il Nordest dell'Alta velocità ha bisogno come il pane. «E anche l'idea di un Commissario è del tutto logica, anzi lo prevede la legge». Tav commissariata, dunque ma a fin di bene.

Il ministro, accompagnata dai vertici delle Ferrovie è arrivata a Padova per firmare l'accordo di programma con la Regione e il Comune per il nuovo scalo. In otto anni e quasi 3 miliardi di investimento la nuova stazione vedrà i passeggeri scendere ai treni su scale mobili da una sopraelevata. L'amministratore delegato di Rfi Maurizio Gentile e l'ad di Fs Sistemi urbani, Umberto Lebruto e del Gruppo Fsi, Gianfranco Battisti hanno spiegato il progetto. Alcuni binari saranno interrati e il popoloso quartiere Arcella, 50 mila abitanti, sarà collegato alla città grazie alla piastra-ponte. Sull'area antistante lo scalo di proprietà di Fs potranno nascere un albergo e uno studentato e una nuova linea per le merci collegherà all'interporto senza interferire con i passeggeri.

LA TAPPA SCALIGERA

Subito dopo, a Verona, il ministro ha firmato il contratto di avvio lavori per la realizzazione della nuova linea dell'alta velocità Verona-Vicenza, circa 44 chilometri suddivisi in due lotti costruttivi. Il primo, per 984 milioni di euro, è interamente finanziato. Il secondo ancora no. Comunque entro il 2027 si stima che il collegamento Verona - Vicenza sarà concluso.

A proposito di soldi il presidente della Regione Veneto, accompagnato dall'assessore ai trasporti Elisa De Berti, ha subito fatto i conti: «È finanziata l'opera da Brescia a Verona con 2,4 miliardi. Sul tratto Verona-Vicenza mancano 1,7 miliardi. C'è il Vicenza-Padova tutto da finanziare, abbiamo le tratte Verona est e ovest finanziate e i nodi ferroviari di Vicenza e Padova ancora da coprire. Morale: ci mancano 4,7 miliardi». Ritardi? «Beh abbiamo avuto anche dei perditempo che dicevano che l'alta velocità non serviva. Meno male che quella stagione è finita».

In effetti l'approccio del ministro De Micheli è totalmente pragmatico: «Serve un'accelerazione di tutti i sistemi ferroviari. Senza investimenti rischiamo di non recuperare deficit strutturali, e dobbiamo migliorare la circolazione delle merci e delle persone perché porta ricchezza e qualità di vita. Padova ad esempio aumenterà il volume passeggeri da 13 milioni a 18 milioni e il pil sul territorio del 3,5%. Ma la stazione è luogo di vita per cui è fondamentale la rigenerazione urbana accanto allo scalo. Padova da questo punto di vista sarà un esempio nazionale perchè tutta la zona antistante e retrostante la stazione sarà rinnovata». Da oggi parte un gruppo di lavoro di Rfi che nel giro di un anno progetterà il masterplan di tutta l'area.

LE SFIDE

Ma Zaia ha invitato il ministro a volare ancora più in alto. «Sta facendo un ottimo lavoro. Se gli altri parlavano della variante di Cortina noi invece ora la facciamo. Da lei ci aspettiamo un sacco di cose. Finire l'Alta velocità e far parlare delle Olimpiadi per generazioni dopo che abbiamo perso un sacco di tempo con i perditempo. Esempio: a Padova nascerà un policlinico internazionale ci vuole una stazione che funzioni».

Parlando di velocità, la risposta è stata fulminea. «Quello che approviamo è un'attività che cambia il volto di Padova ma allo stesso tempo serve ed è utile a tutto il Nordest e a tutto il Paese per fare un grande salto di qualità nei trasporti sia passeggeri che merci. Le stazioni per me sono luoghi di vita. Se ci mettiamo anche le Olimpiadi parliamo di un disegno strategico per tutto il Nordest soprattutto per la competitività delle aziende». La Tav veneta secondo il decreto semplificazioni avrà un commissario: che cosa significa? «Abbiamo fatto un'operazione che riprende la norma originaria di commissariamento ma che dà al commissario gli stessi poteri dell'articolo 9 del decreto semplificazioni. Gli diamo poteri che incrociano il meglio di Genova e il meglio di Expo».

Mauro Giacon

