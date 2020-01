Verona contro Venezia Il campanile è più forte anche dell'unità del Pd

IL CASO

VENEZIA Giorgio Dodi, segretario del Pd veneziano, la liquIda come «una battuta riuscita male, lanciata dal Pd veronese per far valere la richiesta di una Città metropolitana».

Sarà anche stata una uscita fuori luogo, ma che non si sia trattato di uno scherzo, è nelle dichiarazione di fine anno dei dem scaligeri, laddove dicono che «alla ripresa dei lavori del Consiglio comunale, chiederemo all'amministrazione di impegnarsi in un confronto con Regione e Governo per ottenere maggiori risorse anche paventando la richiesta di trasferire il capoluogo di regione da Venezia a Verona».

Provocazione? Sta di fatto che la mossa ha rotto idealmente l'unità del partito in nome della difese dal campanile, vale a dire dell'unicità di Venezia come capoluogo di Regione. E così al Pd regionale son arrivate le rimostranze dei compagni di partito della laguna, pronti alla levata di scudi.

IDEA STRAMPALATA

«Venezia - ha spiegato ieri in un post Nicola Pellicani, deputato e consigliere comunale Pd veneziano - non è solo capoluogo del Veneto e del Nordest, ma è una delle capitali internazionali, riconosciuta come tale in tutto il pianeta. Non ci dovrebbe essere bisogno di ricordarlo ma periodicamente, in giro per il Veneto, scatta nei confronti di Venezia, città patrimonio dell'umanità, perciò di tutti, un insulso atteggiamento di ostilità. Se lo racconti in giro per il mondo si mettono a ridere (anche se ci sarebbe da piangere....). L'idea strampalata di trasferire il capoluogo di Regione a Verona la voglio interpretare come una provocazione per porre la giusta attenzione su una città strategica per il Nordest».

RAGIONI LOCALI

Gli ha fatto eco Emanuele Rosteghin, altro consigliere comunale. «Senza nulla togliere al valore straordinario di città come Verona non credo si possa mettere in discussione il ruolo di Venezia come capoluogo di regione. E non credo che il Pd Veneto lo stia facendo». E infatti non o fa, come spiega qui otto il segretario regionale Alessandro Bisato. Però resta il gesto.

Riprende Giorgio Dodi, segretario cittadino: «Mah, lo ripeto: io la interpreto come una provocazione riuscita male. L'abbiamo fatto presente alla segreteria regionale. Magari gli amici veronesi potevano farci una telefonata prima, avremmo concordato un'uscita più felice».

Resta il fatto che ora lo scontro, più che tra Verona e Venezia, è tutto interno al partito delle due città. C'è chi minimizza, ma c'è stato anche chi ha fatto un balzo sulla sedia quando, all'ultimo dell'anno, ha letto di quella uscita.

INVIDIA PER VENEZIA

Fuori dai travagli del Pd, a livello istituzionale, il sindaco Luigi Brugnaro ieri alla Fenice per il concerto di Capodanno.

«Non ho voluto commentare questa cosa quando è uscita - dice Brugnaro, cogliendo la palla al balzo - dico solo che il Pd ha cominciato la campagna elettorale a Venezia. Il Pd di Verona, però. Secondo me lo fanno apposta per dimostrare quanto quel partito ami Venezia. Però - e il discorso si fa più serio - questo dovrebbe farci capire che tanti vorrebbero essere al posto nostro. Dobbiamo ricordarcela anche noi, questa cosa».

Insomma, per Brugnaro, che negli ultimi anni ha difeso a spada tratta l'unità del Comune dal referendum sulla separazione (svolto il primo dicembre senza aver raggiunto il quorum del 50 per cento) e poi l'estensione ideale della città metropolitana a mezzo Veneto l'invidia del ruolo che Venezia ha in Italia e nel mondo è atavica e non lo è solo dalle nostre parti.

