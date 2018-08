«Vergognose le parole di Andreuzza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAVENEZIA Il Pd attacca la parlamentare della Lega, Giorgia Andreuzza, che in una chat ad un gruppo di amministratori ha detto che i fondi del Bando periferie erano per la maggior parte «marchette di un governo ad amministrazioni Ps».«La deputata Andreuzza - dice l'onorevole veronese Alessia Rotta - dimostra totale ignoranza di come sono stati svolti i bandi per l'assegnazione dei fondi delle periferie, ma mostra soprattutto la sua cattiva fede. Per coprire un errore del governo, sottolineato dai sindaci di ogni colore politico,...