«Venicemarathon: gara, riciclo e ponti accessibili»

L'INTERVISTAVENEZIA È un evento glocal, la Venicemarathon che si snoderà domenica per l'edizione numero 34. tra Riviera del Brenta e centro storico, e da questa doppia natura trae la sua forza: manifestazione globale per la partecipazione di atleti da tutto il mondo e visibilità internazionale (oltre 80 paesi collegati alle immagini Rai) ma fortemente locale per la capacità di mobilitazione dei volontari, il radicamento (basti pensare alle 4 Family Run, con oltre 20mila tra grandi e piccoli), la capacità di riversare iniziative di...