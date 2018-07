CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA«Un tempo guardie e notti non si facevano più oltre i 50 anni, i turni più pesanti venivano coperti dai medici appena assunti. Ma ora i giovani sono pochi e quindi ci si ritrova a fare turni pesanti fino a fine carriera». Una constatazione che ha spinto Paolo Volpato, dirigente medico in Ortopedia e Traumatologia all'ospedale Civile di Venezia, a dimettersi lo scorso 30 giugno all'età di 60 anni.Anche perché, quello del medico, non è stato riconosciuto come un lavoro usurante e quindi per andare in pensione è necessario avere 67...