CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Un invito a Venezia al senatore Nicola Morra (M5s), presidente della commissione parlamentare antimafia, per fare il punto della situazione in Veneto. È quello rivolto a Napoli da Bruno Pigozzo (Pd, in foto), vicepresidente del Consiglio regionale, nel corso dell'incontro promosso dal Coordinamento Commissioni e Osservatori sul contrasto della criminalità organizza e sulla promozione della legalità. Nell'occasione il Veneto ha esposto la propria esperienza, maturata fin dal 2012 con l'istituzione del proprio Osservatorio. «Proprio...