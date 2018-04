Venezia, stretta sulle grandi navi passaggi: -15%

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SVOLTAVENEZIA Dal primo luglio sarà una formula a decidere quali navi passeggeri potranno transitare per il bacino di San Marco e quindi accedere al porto di Venezia. Annunciata dal Comitatone dello scorso novembre, ieri l'ordinanza che ridefinisce il traffico marittimo è stata emanata dal comandante della Capitaneria di porto veneziana, Goffredo Bon. Al momento, non è facile capire gli effetti sul passaggio dei giganti del mare né chi sarà penalizzato da questo provvedimento. Certo è, però, che i passaggi sono garantiti in...