Venezia sfida Genova con un salone nautico allo storico Arsenale

LA RASSEGNAVENEZIA Il progetto è ambizioso e per il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro deve segnare una svolta per la città e il suo rapporto con quello che un tempo - serenissimo - era la sua risorsa più importante: il mare. Dal 18 al 23 giugno del 2019 si terrà il Salone del Mare di Venezia, un evento che in prospettiva vuole assumere un'importanza vicina a quella del Salone di Genova. Yacht di lusso e barche da lavoro, imbarcazioni storiche e tutto quanto fa nautica saranno il piatto forte di una manifestazione che vuole raccontare anche...