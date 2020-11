VENEZIA Nuovo passo in avanti per la Via del mare. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera con cui il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha approvato lo schema di convenzione per il project financing dell'arteria, destinata a collegare l'autostrada A4 al litorale. «Questa pubblicazione, avvenuta a seguito del via libera al provvedimento da parte della Corte dei Conti spiega Elisa De Berti (in foto), assessore regionale alle Infrastrutture consente finalmente la conclusione della lunga e travagliata procedura di gara per la realizzazione di un'opera strategica, attraverso la cui realizzazione sarà reso notevolmente più agevole l'accesso a Jesolo e alle altre località balneari vicine, dando così finalmente la risposta tanto attesa ai problemi di viabilità che da anni i cittadini e gli operatori turistici della costa denunciano». La Via del mare è stata pensata come una superstrada lunga circa 20 chilometri, che metterà in connessione il casello autostradale di Meolo e Jesolo. Il costo previsto è di oltre 200 milioni di euro e sarà interamente coperto da risorse private. «Il tempo intercorso commenta lo jesolano Francesco Calzavara, assessore regionale al Bilancio è servito per approfondire ulteriormente il progetto soprattutto nella sua estensione verso Cavallino, predisponendo soluzioni che diano una risposta vera al carico automobilistico dei weekend estivi».

