Pino Musolino, 42enne veneziano della Giudecca, da una settimana è commissario straordinario del Porto che ha guidato come presidente da marzo del 2017. Il suo mandato sarebbe scaduto a fine marzo del 2021 ma la fine è stata anticipata per la bufera sul Bilancio consuntivo 2019, che i rappresentanti di Regione e Città Metropolitana di Venezia in seno al Comitato di gestione portuale hanno bocciato contestando i 9 milioni di euro che il Porto ha dato al terminal dei traghetti di Fusina gestito da Venice Ro-Port.Mos controllata da Mantovani in stato fallimentare.

Il manager dovrà guidare l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale (Adspmas) con competenza su Venezia e Chioggia, accompagnandola al rinnovo del vertice che avverrà probabilmente entro fine anno dato che già a settembre è prevista una prima tornata di bandi per raccogliere le candidature per le 16 autorità di sistema italiane.

In quest'ambito Musolino è dato in partenza per Civitavecchia, lo scalo della Capitale e primo porto crocieristico d'Italia. Le piace Civitavecchia?

«A me piace Venezia ed è evidente che riproporrò la mia candidatura per guidare altri quattro anni questo scalo. I risultati parlano a mio favore. Poi, chiaramente, deciderà il Governo».

Tornando un po' indietro, al suo nuovo incarico, che deleghe e poteri ha rispetto a prima?

«Tutti i poteri del presidente. Non ho più un Comitato di gestione, che è stato sciolto dal ministro dei Trasporti, e lavorerò per ricostituirne uno, quindi chiederò a Regione e Città Metropolitana di indicare i loro rappresentanti, nonostante le tensioni che non ho creato io».

Così si rischia un nuovo stallo sul Bilancio 2019?

«No, quello posso approvarlo con i poteri del commissario, dato che è stato ritenuto positivo e in regola da esperti indipendenti e dai Ministeri competenti».

Qual è la scaletta di lavoro?

«Comincio con i canali portuali interrati per i quali, entro autunno, partiranno i lavori di dragaggio dei fanghi. Ho recuperato 49 milioni di euro, e Roma ci ha finalmente detto dove sistemare i fanghi in laguna, così potremo riportare i fondali ai livelli consentiti dalla legge e far entrare le navi che non ci passano più».

A proposito di navi, ci sono anche quelle da crociera, e la rinuncia delle due maggiori compagnie, Msc e Costa, a toccare Venezia almeno per tutto agosto non è una bella notizia.

«A me risulta che siano gli enti locali ad aver detto alla riunione del Cosp, il Comitato ordine pubblico e sicurezza, di non voler far ripartire le crociere, altrimenti avremmo potuto far arrivare la Costa Deliziosa già a Ferragosto. Ora, approfittando della denuncia praticamente unanime dei due candidati sindaco Luigi Brugnaro e Pier Paolo Baretta, potremo approfittarne per riattivare qualche crociera».

Dove andranno le navi bianche?

«Alla Marittima a Venezia. A Marghera sarebbe impensabile, lo stesso Usmaf (Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del ministero della Salute) ha detto che nelle banchine commerciali di Marghera aumentano in modo esponenziale i rischi per la salute dei crocieristi».

I Comitati No Navi non saranno contenti.

«Per quest'anno le navi da crociera saranno al massimo una decina, appena una ogni sabato, non mi sembra uno scandalo, e ritengo sia prioritario far lavorare le 5 mila persone del settore che a breve finiscono gli ammortizzatori sociali. Nel frattempo cominciamo - noi, le istituzioni locali e il Governo - a trovare una soluzione definitiva per il 2021, con le navi più grandi in un terminal attrezzato a Marghera, in base alla proposta che io stesso portai al Comitatone del 2017».

Oltre ai lavoratori delle crociere ci sono quelli del porto commerciale senza stipendi da mesi.

«Da tempo ho messo a disposizione 2 milioni di euro, ma il rifiuto dei rappresentanti di Regione e Città Metropolitana di approvare il Bilancio ha bloccato anche questa operazione. Ora approverò quel Bilancio nel minor tempo possibile e, di conseguenza, riuscirò a dare i 2 milioni di euro ai portuali. Pare, insomma, che i rappresentanti di Regione e Città Metroplitana non abbiano soppesato appieno le conseguenze che hanno provocato continuando a bocciare il Bilancio».

Lei, però, è entrato in rotta di collisione non solo con il Comitato ma pure con il segretario generale del Porto, Martino Conticelli, che lavoratori e operatori avevano indicato come il candidato ideale alla presidenza quattro anni fa.

«Uno che ci diffida dal fare un atto (il licenziamento) che ancora non c'è, parla abbastanza per se stesso. La verità è che ho solo risposto a una lettera che ha scritto lui, dicendogli che stava mettendo a dura prova il rapporto fiduciario».

Dunque da commissario cosa farà del segretario generale?

«Per me farà il suo mestiere, com'è giusto che lo faccia. Su questa vicenda è solo interessante notare le tempistiche di alcune azioni fatte con l'intento di fare male: come mai un documento dello scorso gennaio, fatalità gli viene in mente di contestarlo tre giorni prima della riunione del Comitato di gestione convocato per approvare il Bilancio»?

Elisio Trevisan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA