Venezia-Mestre il governo impugna il decreto di Zaia sul referendum

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CONSULTAZIONEVENEZIA Un'altra bocciatura, questa volta dal governo, tiene di nuovo in scacco gli autonomisti. Se fino a un paio di mesi fa erano in pochi a scommettere sul quinto referendum per la separazione, da quando la giunta regionale aveva indetto la consultazione per il 30 ottobre, gli schieramenti avevano iniziato a comporsi e i veneziani a dividersi su due diversi manifesti, accendendo il confronto tra nuovi comitati in un braccio di ferro tra le tesi a favore e contrarie alla nascita dei due distinti Comuni di Venezia e Mestre. Ma...