VENEZIA L'ex sindaco di Venezia ed ex senatore e parlamentare europeo, Mario Rigo, è morto ieri all'ospedale di Mirano, dopo una brutta caduta rimediata la sera prima nella sua casa in Piazza Castello a Noale. Aveva 90 anni, compiuti lo scorso 4 ottobre. È stato una delle figure pubbliche più significative del Veneziano e di Noale, di dove era originario e dove era tornato negli ultimi anni. Per tutta la vita Rigo si è occupato di politica e amministrazione pubblica: dirigente di partito, per 10 anni sindaco di Venezia, negli anni Ottanta...